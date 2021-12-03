الكونغرس الأميركي يتجاوز عقبة أولى لتجنب شلل المؤسسات الفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 01:13 صباحا
مقر الكابيتول في واشنطن، 29 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تبنى أعضاء مجلس النواب الأميركي، الخميس، ميزانية موقتة في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

لكن هذه الخطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في مجلس الشيوخ، حيث يلوح كثير من الجمهوريين بالتسبب بـ«إغلاق»، احتجاجًا على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.

هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1750 مليار دولار، والذي يوفر من بين أشياء أخرى رعاية مجانية للأطفال في الحضانات وتمويلات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عالق منذ أشهر في الكونغرس.

ويعوّل الرئيس بايدن بشدة على الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين وفق استطلاعات الرأي، لإضفاء زخم إيجابي على ولايته.

وتعهد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ إقرار هذا النص قبل عيد الميلاد. لكن مصير هذا المشروع، مثل كثير غيره، لا يزال غير مؤكد بدرجة كبيرة.

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