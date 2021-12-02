أنقرة تدعو مجلس أوروبا إلى الامتناع عن أي قرار ضد تركيا

مقر وزارة الخارجية التركية (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، مجلس أوروبا إلى الامتناع عن أي قرار ضدّ بلادها، في وقت تهدد فيه هذه الهيئة تركيا بعقوبة نادرًا ما يُلجأ إليها بسبب توقيفها ناشطًا من دون صدور حكم في حقه.

ويتوقّع أن تعلن اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا المجتمعة في ستراسبورغ منذ الثلاثاء، قرارًا محتملًا الجمعة بشأن إجراء مخالفة في حقّ تركيا استخدم مرة واحدة فقط في حقّ أذربيجان.

قرر القضاء التركي، الجمعة الماضية، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وكان نحو 10 دبلوماسيين أجانب طالبوا قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه بالاستناد إلى طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تهدد بفرض عقوبات على تركيا جراء هذه القضية.

والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ العام 2017، ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس الأمر الذي ينفيه نفيًا قاطعًا.