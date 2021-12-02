الرئيس القبرصي يؤكد «مبادرة» بابا الفاتيكان بنقل 50 مهاجرا من الجزيرة إلى إيطاليا

الرئيس القبرصي مستقبلا بابا الفاتيكان في نيقوسيا، الخميس 2 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الخميس، خلال استقباله البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن الحبر الأعظم «سينقل خمسين مهاجرًا من قبرص إلى إيطاليا» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبدأ بابا الفاتيكان زيارة إلى قبرص تستمر حتى السبت يحمل خلالها لواء الدفاع عن المهاجرين. وسبق للبابا أن نقل معه في العام 2016 من جزيرة ليسبوس اليونانية، ثلاث عائلات سورية مسلمة مهاجرة بشكل غير قانوني، إلى الفاتيكان.

ودعا البابا في كلمته أمام مستقبليه في نيقوسيا، أوروبا إلى «التغلب على الانقسامات» و«تحطيم الجدران» و«الترحيب والاندماج»، في وقت تعاني القارة من تدفق المهاجرين إليها وترفض دول عدة استقبالهم.

وقال: «كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض المتوسط: بحر يروي قصصا مختلفة، وهو مهد حضارات عديدة (...)»، مذكرًا أوروبا «بأنه من أجل بناء مستقبل يليق بالإنسان، من الضروري العمل معا، والتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران وتغذية حلم الوحدة. نحن بحاجة الى الترحيب والاندماج والسير معا لنكون جميعا إخوة وأخوات».

وأكد البابا فرنسيس (84 عامًا) في تصريح أمس الأربعاء، عشية رحلته الخامسة والثلاثين إلى الخارج منذ انتخابه العام 2013، أن زيارته ستكون «فرصة للتقرّب من إنسانية مجروحة، من العديد من المهاجرين الباحثين عن الأمل»، وفق «فرانس برس».