بلينكن: واشنطن ليست متفائلة كثيرا بشأن الملف النووي الإيراني لكن «لم يفت الأوان بعد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 05:44 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (فرانس برس)

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست متفائلة كثيرًا بشأن استعداد إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني رغم استئناف المفاوضات في فيينا لكن «الأوان لم يفت بعد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف بلينكن في رد على مطلب إسرائيل وقف المفاوضات فورًا «يجب أن أقول لكم إن الإجراءات والتصريحات الأخيرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. سنعرف خلال يوم أو يومين ما إذا كانت إيران جدية أم لا».

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن اتفاقًا حول برنامج بلاده النووي هو «في متناول اليد» لكنّه رهن بـ«حسن نية» الدول الغربية، معتبرًا أن المفاوضات التي استُؤنفت مطلع الأسبوع في فيينا «جدّيّة».

وكتب الوزير في تغريدة ليل الأربعاء الخميس أن «اتفاقًا جيدًّا في متناول اليد إن أبدى الغرب حسن نية. نسعى إلى إجراء حوار منطقي ومتّزن وهادف للوصول الى نتيجة»، مشيرا إلى أن «محادثات فيينا جارية بجدّيّة ورفع العقوبات لا يزال الأولوية الأساسية».

وبعد خمسة أشهر من توقفها، استُؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الاثنين في العاصمة النمسوية.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقًا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، ما سمح بعودة المفاوضات بين الجانبين مجددا.

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