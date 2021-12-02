بابا الفاتيكان يدعو أوروبا إلى «التغلب على الانقسامات» و«تحطيم الجدران» و«الاندماج»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 05:33 مساء
استقبال البابا فرنسيس في مطار لارنكا بقبرص، الخميس 2 ديسمبر 2021. (الفاتيكان ميديا)

دعا البابا فرنسيس في أول خطاب له في قبرص، اليوم الخميس، أوروبا إلى «التغلب على الانقسامات» و«تحطيم الجدران» و«الترحيب والاندماج»، في إشارة خصوصًا إلى أزمة المهاجرين الذين يضع الدفاع عنهم في أولويات اهتمامه، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال البابا في كلمة ألقاها في كاتدرائية سيدة النعم المارونية في نيقوسيا، «كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض المتوسط: بحر يروي قصصًا مختلفة، وهو مهد حضارات عدة (...)»، مذكرًا أوروبا «أنه من أجل بناء مستقبل يليق بالإنسان، من الضروري العمل معًا، والتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران وتغذية حلم الوحدة. نحن بحاجة إلى الترحيب والاندماج والسير معًا لنكون جميعًا إخوة وأخوات».

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