بريطانيا تشترى 114 مليون جرعة إضافية من لقاحات «كورونا»

طاقم تمريض يسعفون مريضًا في مستشفى بلندن. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، حصولها على 114 مليون جرعة إضافية من لقاحي «موديرنا» و«فايزر- بايونتيك» المضادّين لفيروس «كورونا» لمواصلة حملة التحصين الوطنية ضدّ هذا الوباء خلال العامين 2022 و2023 ومواجهة المتحورات الجديدة على غرار «أوميكرون».

وكشفت الحكومة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، عن «تسريع العقود الجديدة مع فايزر- بايونتيك وموديرنا في ضوء المتحوّر الجديد». ويأتي الإعلان عن شراء هذه الكمية الجديدة من الجرعات، والتي تتوزع على 60 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» و54 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بايونتيك»، في وقت وضعت فيه الحكومة نصب عينيها هدف إعطاء جميع البالغين في البلاد جرعة لقاحية ثالثة معزّزة بحلول نهاية شهر يناير المقبل للتصدّي للمتحوّر الجديد «أوميكرون» الذي يُعتقد أنّه شديدة العدوى.

وبريطانيا هي من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الجائحة؛ إذ حصد فيها فيروس «كورونا» أرواح أكثر من 145 ألف شخص حتى اليوم. وسجّلت في المملكة المتّحدة حتى الأربعاء، 32 إصابة مؤكّدة بالمتحور «أوميكرون».

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وفي بيانها أوضحت الحكومة أن الكمية الجديدة التي تعاقدت عليها مع الشركتين تشمل «لقاحات معدّلة إذا ما كانت هناك حاجة إليها لمكافحة أوميكرون أو متحوّرات مستقبلية مقلقة».

ونقل البيان عن وزير الصحة، ساجيد جافيد، قوله إن أكثر من 115 مليون جرعة تمّ حقنها في المملكة المتّحدة حتى اليوم في إطار حملة التحصين الوطنية ضد «كوفيد-19»، وشدَّد على أن «هذه مهمة وطنية، وأفضل سلاح لدينا لمواجهة هذا الفيروس ومتحوّراته هو التطعيم».

من جهته، سيستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الخميس، رؤساء شركات دوائية كبرى، بما في ذلك «أسترازينيكا» و«فايزر» و«جي إس كي» للتباحث وإياهم في سبل التعامل مع «المتغيّرات الناشئة والأوبئة المستقبلية» والدروس التي يمكن استقاؤها لمواجهة تحديات صحية أخرى مثل السرطان والخرف والسمنة.