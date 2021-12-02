دراسة: الاحترار المناخي ليس مسؤولا عن المجاعة في مدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:37 صباحا
لإحدى سكان قرية فينوايفو في جنوب مدغشقر الذي يضربه الجفاف. 30 أغسطس 2021. (أ ف ب)

نفت دراسة، نشرت الخميس، ما أعلنته الأمم المتحدة من أن المجاعة التي تضرب جنوب مدغشقر منذ عامين سببها الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، مؤكدة أن دور هذا العامل ضئيل جداً، وأن الكارثة ناجمة أساساً عن الفقر والتغيّر الطبيعي في المناخ.

والدراسة التي أجراها باحثون في «وورلد ويذر أتريبيوشن»، الشبكة التي تضم علماء كانوا سبّاقين في الربط بين التغيّر المناخي والظواهر الطبيعية المتطرفة، خلصت إلى أنّ أرجحية الجفاف الذي تشهده مدغشقر منذ عامين «لم تزدَد بشكل ملحوظ» بسبب الاحترار المناخي.

وتتناقض نتائج هذه الدراسة مع ما أعلنه مساعد مدير برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر أدوينو مانغوني الثلاثاء من أن سبب المجاعة في الجزيرة هو الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، وتحذيره من أنّ هذه هي الحالة الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة.

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