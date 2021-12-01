تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:18 مساء
أحد أفراد طاقم طبي في الولايات المتحدة. (الإنترنت)

تأكدت إصابة أولى بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة لدى وافد من جنوب أفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية الأربعاء.

وقالت المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان إن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية. وأضافت أنه «ملقح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسن»، بحسب «فرانس برس».

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حظر السفر لن يوقف انتشار فيروس «أوميكرون»، المتحور من فيروس «كورونا المستجد». واعتبرت أن «حظر السفر العام لن يمنع تفشي (المتحور) على مستوى العالم، وهو يضع عبئًا ثقيلًا على سير الحياة وسبل العيش»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أمس الثلاثاء.

وأضافت أن مثل هذه القرارات «يمكن أن تؤثر سلبًا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية».

واتخذت دول عدة قرارات بمنع الرحلات، خصوصًا تلك الآتية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحوّرة الجديدة المرة الأولى.

وبصورة أعم، دعت المنظمة جميع المسافرين إلى «توخي اليقظة»، والتطعيم واتّباع قواعد الصحة العامة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقّحوا أم لا، لا سيما باستخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وتجنّب الأماكن المزدحمة والسيئة التهوية.

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وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا دعا، الأحد، إلى «إبقاء الحدود مفتوحة»، بعد أن ناشدت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي «الرفع الفوري والعاجل» لقيود السفر المفروضة عليها بعد رصد المتحور «أوميكرون».

وفي توجيهاتها، دعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الدول إلى اتباع نهج يقوم على تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير مثل فحص الركاب والحجر الصحي.

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