غوتيريس: إغلاق دول عدة حدودها بسبب «كوفيد» غير عادل وغير فعال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريسن الأربعاء، أن إغلاق دول عدة حدودها بسبب تفشي المتحور الجديد ،أوميكرون، من فيروس ،كورونا، هو أمر «غير عادل وغير فعال»، داعيًا إلى إجراء فحوص للمسأفرين.

وقال في مؤتمر صحفي: «مع فيروس يتخطى الحدود فعلًا، فإن القيود على السفر التي تعزل دولة أو منطقة ليست فقط غير عادلة وعقابية، إنما هي أيضًا غير فعالة». وندد بلوم أفريقيا لأنها لم تلقح عددًا كافيًا من سكانها، معتبرًا ذلك «فضيحة»، وفق «فرانس برس».

ودعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير منذ الآن في فرض إلزامية التطعيم ضد «كوفيد» في حين تواصل متحورة فيروس «كورونا» «أوميكرون» انتشارها في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الدول إلى فرض قيود جديدة على السفر. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي حول الوباء وأوميكرون الشديدة العدوى، «هذه مناقشة يجب باعتقادي إجراؤها».

تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح «فايزر/بايونتيك»

وأشارت أيضًا إلى تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح «فايزر/بايونتيك»، وأن الجرعات ستكون متاحة في الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر، بعد أن سمحت الهيئة الناظمة بإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وفي الاتحاد الأوروبي تخطط النمسا لفرض إلزامية التلقيح، كما تفكر ألمانيا بأن تطرح مشروع قانون بهذا المعنى على البرلمان. وتفكر دول أخرى بذلك بينها جنوب أفريقيا على وجه الخصوص، لكن مقاومة هذا الاتجاه قوية.

وأمام هذه التطورات التي قد تهدد الانتعاش الاقتصادي، قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأربعاء، إن «الأولوية تظل لضمان إنتاج اللقاحات وتوزيعها بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم».

وأنفقت الدول المتقدمة في مجموعة العشرين عشرة تريليونات دولار لحماية اقتصاداتها خلال الأزمة، في حين أن تطعيم كل سكان الكوكب لن يكلف سوى 50 مليارًا، وفق ما قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لورانس بون، بأسف.