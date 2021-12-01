غوتيريس: إغلاق دول عدة حدودها بسبب «كوفيد» غير عادل وغير فعال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:12 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريسن الأربعاء، أن إغلاق دول عدة حدودها بسبب تفشي المتحور الجديد ،أوميكرون، من فيروس ،كورونا، هو أمر «غير عادل وغير فعال»، داعيًا إلى إجراء فحوص للمسأفرين.

وقال في مؤتمر صحفي: «مع فيروس يتخطى الحدود فعلًا، فإن القيود على السفر التي تعزل دولة أو منطقة ليست فقط غير عادلة وعقابية، إنما هي أيضًا غير فعالة». وندد بلوم أفريقيا لأنها لم تلقح عددًا كافيًا من سكانها، معتبرًا ذلك «فضيحة»، وفق «فرانس برس».

ودعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير منذ الآن في فرض إلزامية التطعيم ضد «كوفيد» في حين تواصل متحورة فيروس «كورونا» «أوميكرون» انتشارها في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الدول إلى فرض قيود جديدة على السفر. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي حول الوباء وأوميكرون الشديدة العدوى، «هذه مناقشة يجب باعتقادي إجراؤها».

تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح «فايزر/بايونتيك»
وأشارت أيضًا إلى تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح «فايزر/بايونتيك»، وأن الجرعات ستكون متاحة في الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر، بعد أن سمحت الهيئة الناظمة بإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. 

وفي الاتحاد الأوروبي تخطط النمسا لفرض إلزامية  التلقيح، كما تفكر ألمانيا بأن تطرح مشروع قانون بهذا المعنى على البرلمان. وتفكر دول أخرى بذلك بينها جنوب أفريقيا على وجه الخصوص، لكن مقاومة هذا الاتجاه قوية.

وأمام هذه التطورات التي قد تهدد الانتعاش الاقتصادي، قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأربعاء، إن «الأولوية تظل لضمان إنتاج اللقاحات وتوزيعها بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم».

وأنفقت الدول المتقدمة في مجموعة العشرين عشرة تريليونات دولار لحماية اقتصاداتها خلال الأزمة، في حين أن تطعيم كل سكان الكوكب لن يكلف سوى 50 مليارًا، وفق ما قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لورانس بون، بأسف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة