القوات الإثيوبية تستعيد السيطرة على موقع أثري مدرج على قائمة اليونسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 07:53 مساء
موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. (الإنترنت)

أعلنت إثيوبيا الأربعاء أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي كان قد سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعًا.

وقال الجهاز الإعلامي الحكومي في بيان إن القوات الموالية للحكومة «سيطرت على بلدة لاليبيلا التاريخية ومطار لاليبيلا الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت إثيوبيا، اليوم  كذلك أن القوات الموالية للحكومة، استعادت السيطرة على شيوا روبت التي تبعد قرابة 220 كيلومترًا عن أديس أبابا، في أعقاب إعلان مقاتلي تيغراي السيطرة على هذه البلدة الأسبوع الماضي مع تقدمهم نحو العاصمة.

وقال الناطق الحكومي، ليغيسي تولو، إن شيوا روبت من بين العديد من البلدات التي استعادت السيطرة عليها القوات الموالية لحكومة آبي أحمد، الذي أعلن الأسبوع الماضي توجهه إلى جبهات القتال، وسط تقارير عن احتدام المعارك على ثلاث جبهات على الأقل في إثيوبيا.

وأضاف: «عند جبهات شيوا تحررت مزيزو ومولالي وشيوا روبت ورسا ومحيطها من إرهابيي جبهة تحرير شعب تيغراي». واتخذ النزاع منعطفًا حادًا قبل قرابة الشهر عندما أعلنت «جبهة تيغراي» السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع استراتيجي يؤدي إلى العاصمة.

وقال ليغيسي إن الحكومة و«بعد فترة قصيرة» ستستعيد السيطرة على ديسي ولاليبيلا، المدرجة على قوائم «اليونيسكو» للتراث العالمي، والتي سيطر عليها المتمردون في أغسطس رغم تقارير عن امتداد رقعة المعارك إلى ديبري سينا، البلدة الواقعة على بعد أقل من 200 كلم عن أديس أبابا.

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