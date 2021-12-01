منظمة الصحة: منع السفر لن يوقف انتشار «أوميكرون»

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، (أرشيفية: الإنترنت)

حذّرت منظّمة الصحة العالمية من أنّ حظر السفر لن يوقف انتشار فيروس «أوميكرون»، المتحور من فيروس «كورونا» المستجد.

واعتبرت أنّ «حظر السفر العام لن يمنع تفشّي (المتحوّر) على مستوى العالم، وهو يضع عبئًا ثقيلًا على سير الحياة وسبل العيش»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أمس الثلاثاء.

وأضافت أنّ مثل هذه القرارات «يمكن أن تؤثّر سلبًا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية».

واتّخذت دول عدّة قرارات بمنع الرحلات، خصوصًا تلك الآتية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحوّرة الجديدة المرة الأولى.

وبصورة أعمّ، دعت المنظمة جميع المسافرين إلى «توخي اليقظة»، والتطعيم واتّباع قواعد الصحّة العامة، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد تلقّحوا أم لا، لا سيّما باستخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وتجنّب الأماكن المزدحمة والسيئة التهوية.

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وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا دعا الأحد إلى «إبقاء الحدود مفتوحة»، بعد أن ناشدت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي «الرفع الفوري والعاجل» لقيود السفر المفروضة عليها بعد رصد المتحورة «أوميكرون».

وفي توجيهاتها، دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الدول إلى اتّباع نهج يقوم على تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير مثل فحص الركاب والحجر الصحي.

منظمة الصحة: يجب احترام كرامة المسافرين وحقوق الإنسان

وكتبت المنظمة «يجب أن تكون جميع التدابير متناسبة مع المخاطر ومحدّدة زمنيًا ويجب تطبيقها مع احترام كرامة المسافرين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وعلى غرار ما فعلت مرارًا في بداية انتشار الجائحة، ذكّرت المنظمة بأنّ «الرحلات الدولية الأساسية - بما في ذلك السفر لأغراض إنسانية وفي الحالات الطارئة ورحلات العودة إلى الوطن وشحن البضائع الأساسية - يجب أن تظلّ أولوية».

وفي مواجهة حالة الهلع المسيطرة، دعا المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء إلى «الهدوء» وطلب من «كل الدول الأعضاء اتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار».

وما أن أعلنت جوهانسبرغ اكتشاف هذه المتحوّرة الجديدة الأسبوع الماضي، حتى أغلقت دول كثيرة حدودها أمام القادمين من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، ما أثار الغضب في المنطقة.

وحذّرت المنظمة الأممية من أنّ هذه التدابير «يمكن أن يكون لديها تأثير سلبي على الجهود الصحية العالمية خلال فترة تفشّي وباء عبر ثني الدول عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية وتلك التي تتعلق بالسلالات».