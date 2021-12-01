بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 10:56 صباحا
فلاديمير بوتين يلوح أثناء حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرنس» في منتجع سوتشي، 24 نوفمبر 2021 . (سبوتنيك)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقيه لقاحًا تجريبيًا مضادًا لفيروس «كورونا» عبر الأنف هذا الأسبوع، بعد ثلاثة أيام من حصوله على جرعة ثالثة من لقاح «سبوتنيك لايت» المعززة، وهو لقاح محلي طُوِّر في روسيا الربيع الماضي.

وفي الوقت الذي سجّلت فيه روسيا ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بـ«كوفيد19» والوفيات، تطوّع الرئيس الروسي لتجربة الجرعة التي تؤخذ عبر الأنف رغم أنها قيد التجارب ولم توافق عليها الجهات التنظيمية بعد، وفق موقع قناة «يورونيوز».

وأخبر نائب مدير مركز «غماليا» للأبحاث الوطنية الذي طور لقاح «سبوتنيك في»، دينيس لوغونوف، بوتين، الأحد، أن لقاح الأنف لم يخضع بعد للدراسات السريرية ويجري حاليًا اختباره على موظفي المركز.

ووفقا للبروتوكولات العلمية المعمول بها عالميًا، يجب أن يمر اللقاح على عدة مراحل تجريبية لإثبات فعاليته وأمان استخدامه قبل اعتماده بشكل نهائي. ومن المفترض أن يوفر هذا اللقاح حماية أفضل في الجهاز التنفسي العلوي، مقارنة بالنسخ المعطاة بالحقن.

تجارب على 500 متطوع للقاح الجديد
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعطت وزارة الصحة الروسية الضوء الأخضر لإجراء تجارب مبكرة على 500 متطوع.

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وذكر الرئيس الروسي، الذي يبلغ 69 عامًا، أن لوغونوف أعطاه جرعة عبر الأنف، وقال في اجتماع حكومي، الأربعاء: «أشعر أنني بخير بعد الجرعة المعززة ومارست تدريبات رياضية اليوم». وأكد أنه لا يعاني من أي آثار جانبية بعد أخذ لقاح الأنف.

ويعزى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في روسيا إلى «تراخي» المواطنين تجاه اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى، وانخفاض معدلات التطعيم التي لم تتخطّ 40٪ من السكان البالغ عددهم 146 مليون نسمة، رغم أن البلاد وافقت على استخدام اللقاح الروسي قبل أشهر من معظم دول العالم.

ومن المتوقع أن توافق وزارة الصحة الروسية على نسخة من «سبوتنيك 5» للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وفق ما ذكرته نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، لبوتين خلال اجتماع الحكومة. ووصفت غوليكوفا أرقام الوفيات اليومية بأنها «دراماتيكية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العدوى في البلاد تسير باتجاه تنازلي.

وأبلغت فرقة العمل الروسية المكلفة بفيروس «كورونا» عن حصيلة، اليوم الأربعاء، وصلت إلى 33 ألفًا و448 إصابة، و1240 وفاة. وفي المجموع، تعتبر روسيا «البلد الأكثر تضررًا» في أوروبا بأكثر من 9.4 مليون إصابة مؤكّدة وأكثر من 276 ألف حالة وفاة، حسب معطيات فرقة العمل.

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