البرازيل تسجل أول إصابتين بالمتحور «أوميكرون» في أميركا اللاتينية

عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت حكومة ولاية ساو باولو في جنوب البرازيل، الثلاثاء، تسجيل إصابتين مؤكدتين بـ«أوميكرون»، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، لدى مسافرين وصلا من جنوب أفريقيا، ليتأكد بذلك وصول هذا المتحور إلى البلد الأميركي اللاتيني كما إلى القارة بأسرها.

وقالت حكومة الولاية، في بيان، إن «وزارة الصحة في ولاية ساو باولو أكدت الثلاثاء أول إصابتين وافدتين لنسخة أوميكرون المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (سارس-كوف-2) في البرازيل»، مشيرة إلى أن عملية التحقق من هذا المتحور تمت من خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات «منطقية» للسيطرة على تفشي المتحور الجديد «أوميكرون» شديد العدوى، الذي أثار حالة هلع في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، «ندعو جميع الدول الأعضاء لاتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض المخاطر.. لا تزال لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات».