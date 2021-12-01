لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لكوفيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 12:18 صباحا
مقر شركة «ميرك» الأميركية (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت لجنة صحيّة شكّلتها الحكومة الأميركية، الثلاثاء، بمنح العقار الذي طورته شركة «ميرك» للعلاج من مرض كوفيد، وهو عبارة عن أقراص، ترخيصاً بالاستخدام الطارئ في حالات محدّدة ولدى المرضى المعرّضين لخطر مرتفع.

وصوّتت اللجنة المكوّنة من خبراء صحيّين مستقلين، بأغلبية 13 عضواً لصالح منح هذه الأقراص ترخيصاً بالاستخدام الطارئ مقابل 10 أعضاء صوّتوا ضدّ ذلك، في انقسام يعكس المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة؛ إثر تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.

ورأي هذه اللجنة استشاري والقرار النهائي في الترخيص لهذا الدواء من عدمه يعود إلى وكالة الغذاء والدواء الأميركية.

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