كندا تحظر دخول المسافرين القادمين من مصر ونيجيريا خشية تفشي «أوميكرون»

العلم الكندي، (أرشيفية: الإنترنت)

حظرت كندا، الثلاثاء، دخول المسافرين من مصر ونيجيريا وملاوي؛ خشية تفشي المتحورة «أوميكرون» لفيروس كورونا، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول إفريقية أخرى.

وقال وزير الصحة جان إيف دوكلو للصحافيين إن الرعايا الأجانب الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان في الأسبوعين الماضيين لم يعد بإمكانهم دخول كندا.

- كندا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور «أوميكرون»

وأعلنت كندا، الأحد الماضي، أنها رصدت أول حالتَي إصابة بالمتحور «أوميكرون» لدى شخصين سافرا مؤخرًا إلى نيجيريا.

وقالت حكومة أونتاريو، في بيان، إن المصابَين يخضعان للحجر في أوتاوا، بينما تتعقب سلطات الصحة العامة الأشخاص الذين خالطوهما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا»، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت مَن تجاوزوا الستين والضعفاء بإرجاء السفر.