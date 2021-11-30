إيطاليا تعلن دعمها لأجندة جديدة لمنطقة المتوسط.. خطة اقتصادية واستثمارية لتحفيز الانتعاش

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إيطاليا أن وزير الخارجية لويغي دي مايو خاطب الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد الإثنين في مدينة برشلونة الإسبانية.

ووفق تغريدة لوزارة الخارجية، على منصة «تويتر»، أكد دي مايو خلال خطابه أمام الاجتماع دعم إيطاليا أجندة منطقة البحر الأبيض المتوسط الجديدة من أجل تعزيز وحماية المصلحة العامة، وللحاجة إلى إقامه شراكة جديدة للاتحاد الأوروبي في المنطقة، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

خطة لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية

وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في أعقاب مشاورات جرت في وقت سابق مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط خطة لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها.

وتتضمن الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط خطة اقتصادية واستثمارية لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

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وفي إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى سبعة مليارات يورو لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027، مما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.