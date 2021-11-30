«الصحة العالمية»: حظر السفر لن يمنع انتشار «أوميكرون».. وتوصية لمن تجاوز الستين

مطار كوريا الجنوبية. (أ ف ب)

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا»، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت مَن تجاوزوا الستين والضعفاء بإرجاء السفر.

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية إن «حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئًا ثقيلًا على سير الحياة وسبل العيش». لكنها أضافت أنه «يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة... بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا... بتأجيل السفر»، وفق «فرانس برس».

ودعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات «منطقية» للسيطرة على تفشي المتحور الجديد «أوميكرون» شديد العدوى، الذي أثار حالة هلع في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، «ندعو جميع الدول الأعضاء لاتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض المخاطر.. لا تزال لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات».

أبدى رئيس مختبرات موديرنا تشاؤمًا إزاء فعالية اللقاحات المتوافرة حاليًا ضد المتحور «أوميكرون» في وقت تتضاعف فيه القيود الصحية الجديدة في العالم، كما حصل في المملكة المتحدة واليابان، الثلاثاء.

وقال رئيس شركة «موديرنا»، ستيفان بانسل لجريدة «فايننشال تايمز» إن البيانات بشأن فعالية اللقاحات الحالية ستكون متاحة في غضون الأسبوعين المقبلين، إلا أن العلماء غير متفائلين في هذا الصدد، بحسب «فرانس برس».

تطوير نسخة من «سبوتنيك-في»

وصرَّح للجريدة: «قال جميع العلماء الذين تحدّثت إليهم... الوضع لن يكون جيدًا». لكن عديد المختبرات من بينها موديرنا وأسترازينيكا وفايزر- بايونتيك ونوفافاكس أعربت عن ثقتها في قدرة لقاحاتها على مكافحة المتحور أوميكرون.

من جانبها، أعلنت روسيا أنها تعمل على تطوير نسخة من «سبوتنيك-في» تستهدف «أوميكرون» بشكل خاص، إذا لم يكن اللقاح المتوافر حاليًا فعالًا «وهو أمر غير مرجح».

تشديد القيود حول العالم

وهذا المتحور الجديد الذي اكتشفت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، انتشر في كل القارات، من كندا إلى إيطاليا مرورًا باليابان وألمانيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة؛ حيث تم تأكيد ست إصابات جديدة، أمس الإثنين.

ودفع ذلك عديد الدول إلى تعليق الرحلات مع جنوب أفريقيا وفرض تدابير وقائية، وحضّت أكثر البلدان تزودًا باللقاحات، سكانها على الحصول على جرعة ثالثة.