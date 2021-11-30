ماكرون في جولة خليجية يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 08:17 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت،  يزور خلالها كلًا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، بحسب ما أعلن الإليزيه الثلاثاء.

وسيجرى خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها  أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها، وفق «فرانس برس».

 شراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز «رافال»
على الصعيد الاقتصادي، قد يتم الإعلان عن طلب شراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز «رافال» من قبل الإمارات. ولم تصدر أي معلومات من الإليزيه أو مجموعة «داسو» لصناعة الطائرات حول ذلك.

يصل ماكرون ليل الخميس الجمعة إلى دبي في الإمارات، بعد يوم من احتفال الدولة الخليجية بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وسيلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا «تجمعها شراكة طويلة الأمد» مع الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة «ستسمح بتعزيزها سياسيًا واستراتيجيًا ودفاعيًا وأيضًا اقتصاديًا وثقافيًا».

-  ماكرون يجتمع مع المنفي والدبيبة قبل انطلاق مؤتمر باريس حول ليبيا
-  السيسي وماكرون يتوافقان على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى الانتخابات

يتوجه ماكرون بعدها إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة في المملكة العربية السعودية لعقد «لقاء معمق» مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب الإليزيه.

 الأزمة الدبلوماسية بعد مقتل خاشقجي 
وسيكون ماكرون من أول المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودي منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018.

وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل أكبر عملية نقل وحيد قرن أبيض في التاريخ