شولتس: البرلمان الألماني يصوت على إلزامية اللقاحات بنهاية السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 07:56 مساء
جلسة سابقة للبرلمان الألماني. (الإنترنت)

قال المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس الثلاثاء إن البرلمانيين الألمان سيصوتون على إلزامية لقاحات كوفيد بحلول نهاية العام مع تزايد الدعوات لاتخاذ إجراء إلزامي لزيادة معدلات التطعيم. 

وقال شولتس الذي يستعد لترؤس الحكومة في مقابلة أجرتها معها صحيفة «بيلد» «اقتراحي هو أنه... يمكن تقديم مشروع قانون - أو مشاريع قوانين مختلفة - من قبل الدوائر البرلمانية إلى البوندستاغ بهذا الشأن»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن التلقيح الإلزامي يجب أن يكون ساري المفعول «في بداية فبراير أو مارس، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة الآن»، مضيفا أنه يتطلع إلى التصويت على ذلك في البوندستاغ «هذا العام».

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس «كورونا» المستجد في البلاد تخطَّت 100 ألف وفاة، منذ بدأت الجائحة بالتفشّي فيها، مشيرة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت لوحدها 351 وفاة بالمرض.

وقالت الهيئة الصحية الفدرالية إن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة بلغ 100 ألف و119 حالة وفاة، في حين سجّلت البلاد خلال 24 ساعة عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 75 ألفًا و961 إصابة.

وأكدت ألمانيا، السبت الماضي أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وتخشى القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بلوغ مستشفياتها طاقتها الاستيعابية القصوى، إذا ما واصل المنحنى الوبائي مساره التصاعدي الراهن.

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