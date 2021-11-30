تشاؤم حول فعالية اللقاحات المتوافرة ضد «أوميكرون» بالتزامن مع زيادة القيود حول العالم

لقاحات ضد كورونا. (الإنترنت)

أبدى رئيس مختبرات موديرنا تشاؤمًا إزاء فعالية اللقاحات المتوافرة حاليا ضد المتحوّر أوميكرون في وقت تتضاعف فيه القيود الصحية الجديدة في العالم، كما حصل في المملكة المتحدة واليابان، الثلاثاء.

وقال رئيس شركة موديرنا ستيفان بانسل لصحيفة «فايننشال تايمز» إن البيانات بشأن فعالية اللقاحات الحالية ستكون متاحة في غضون الأسبوعين المقبلين، إلا أن العلماء غير متفائلين في هذا الصدد، بحسب «فرانس برس».

تطوير نسخة من «سبوتنيك-في»

وصرَّح للصحيفة «قال جميع العلماء الذين تحدّثت إليهم... الوضع لن يكون جيّدًا». لكن العديد من المختبرات من بينها موديرنا وأسترازينيكا وفايزر- يايونتيك ونوفافاكس أعربت عن ثقتها في قدرة لقاحاتها على مكافحة المتحوّر أوميكرون.

من جانبها، أعلنت روسيا أنها تعمل على تطوير نسخة من «سبوتنيك-في» تستهدف أوميكرون بشكل خاص، إذا لم يكن اللقاح المتوافر حاليًا فعالًا «وهو أمر غير مرجح». وأودى وباء «كوفيد-19» بحياة ما لا يقل عن 5.206.370 شخصًا منذ ظهوره نهاية العام 2019 في الصين، وفقًا لإحصاءات «فرانس برس».

تشديد القيود حول العالم

وهذا المتحوّر الجديد الذي اكتشفت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، انتشر في كل القارات، من كندا إلى إيطاليا مرورًا باليابان وألمانيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة؛ حيث تم تأكيد ست إصابات جديدة، أمس الإثنين.

ودفع ذلك العديد من الدول إلى تعليق الرحلات مع جنوب أفريقيا وفرض تدابير وقائية، وحضّت أكثر البلدان تزودًا باللقاحات، سكانها على الحصول على جرعة ثالثة.

المملكة المتحدة تعيد فرض الكمامة

في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا بالوباء (145 ألف وفاة)، أعيد فرض الثلاثاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل والمتاجر. كذلك، أصبح يتوجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا الخضوع لاختبار «بي سي آر» وحجر صحي حتى صدور النتيجة.

واعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، ستغلق لندن حدودها أمام الأشخاص غير البريطانيين القادمين من 10 دول أفريقية هي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وملاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا.

- منظمة الصحة العالمية تدعو لإجراءات «منطقية» لاحتواء تفشي «أوميكرون»

- الصين: «أوميكرون» سيُعقِّد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

ويبدو أن أوروبا التي أصبحت منذ أسابيع بؤرة الوباء، هي القارة الأكثر تضررًا حاليًا بالمتحوّر أوميكرون. وأعلنت هولندا أن 14 مسافرًا وصلوا نهاية هذا الأسبوع من جنوب أفريقيا مصابون بأوميكرون. وقالت السلطات الهولندية الثلاثاء إن المتحوّر كان منتشرًا في البلاد في 19 نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من إعلان جنوب أفريقيا اكتشافه.

فرنسا تكتشف أول إصابة بأوميكرون

وأبلغت فرنسا عن اكتشاف أول إصابة بأوميكرون الثلاثاء في جزيرة لا ريونيون، وهي أوصت بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عامًا والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة من المرض. وكانت الهيئة الناظمة الأوروبية وافقت على تحصين هذه الفئة قبل بضعة أيام.

في ألمانيا التي تشهد انتشارًا واسعًا للوباء، قضت المحكمة الدستورية الثلاثاء، بأن إجراءات الإغلاق الجزئي التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تفشي الوباء مبررة ومتناسبة، ما يمهد الطريق أمام تشديد إضافي للقيود.

في آسيا، حظرت اليابان، بعد ثلاثة أسابيع من تخفيف بعض القيود، «دخول جميع الرعايا الأجانب» اعتبارًا من الثلاثاء. وأكدت الحكومة أول إصابة بأوميكرون الثلاثاء لدى رجل عائد من ناميبيا.

كذلك، حظّرت إسرائيل، حيث تم تأكيد إصابة مسافر عائد من ملاوي بأوميكرون، دخول الأجانب إلى أراضيها اعتبارا من الأحد. ودعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات «منطقية» لاحتواء تفشي أوميكرون.

بايدن: «لا داعي للهلع»

وأثار أوميكرون قلقًا أكثر من أي متحوّر آخر منذ ظهور دلتا الذي تبيّن أنه أشد عدوى من متحورات «كوفيد-19» السابقة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين في خطاب ألقاه في البيت الأبيض ان «لا داعي للهلع» من انتشار المتحور الجديد أوميكرون داعيا الأميركيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة. وقال «ثمة أسباب للقلق من هذا المتحور الجديد، لكن لا داعي للهلع»، معتبرًا أن المتحور الجديد سيظهر «عاجلا أم آجلا» في البلاد.

ومنعت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد (قرابة 780 ألف وفاة) والتي أعادت فتح حدودها للعالم في أوائل نوفمبر، بدءا من الإثنين دخول المسافرين من ثماني دول أفريقية. من جانبهم، دعا وزراء الصحة في دول مجموعة السبع الإثنين إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة» ضد هذه «المتحوّر الشديد العدوى».

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن «احتمال انتشار أوميكرون» في العالم «مرتفع» مقرّة بأن معلومات كثيرة ما زالت مجهولة: شدة العدوى وفعالية اللقاحات الموجودة ضدها وشدة الأعراض. لكن حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة مرتبطة بأوميكرون.

زيادة متسارعة في عدد الإصابات

في جنوب أفريقيا، ترتبط غالبية الإصابات الجديدة بأوميكرون وتتوقع الحكومة زيادة متسارعة في عدد الإصابات.

وتوحي هذه البيانات بأن المتحوّر لديه إمكانات كبيرة على الانتشار وتذكّر بضرورة التلقيح على نطاق عالمي، وهو الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير غطاء مناعي عالمي للسيطرة على الوباء، في وقت ما زالت أفريقيا من بين الأقل تحصينا.

ودعت جنوب أفريقيا التي تعتبر نفسها «معاقبة» لكشفها وجود المتحوّر الجديد، إلى الرفع «الفوري والعاجل» لقيود السفر معتبرة أنه من «المؤسف» أن بعض الدول الأفريقية تتخذ هذه الإجراءات أيضًا.

فقد أعلنت الغابون إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من ثماني دول أفريقية. من جانبه، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الإثنين من أن المتحوّر أوميكرون قد تلقي بظلالها على الاقتصاد والتضخم، مشددًا على «مخاطر تراجع التوظيف والنشاط الاقتصادي».

كما أقرت الصين الثلاثاء بأن أوميكرون سيُصعِّب استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية (4-20 فبراير 2022) لكنها أكدت ثقتها في نجاح الحدث.