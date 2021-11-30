واشنطن تشطب حركة «فارك» الكولومبية من قائمتها للمنظمات الإرهابية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 03:52 مساء
عناصر مسلحة تابعة لحركة فارك. (الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها شطبت حركة «القوّات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك) من قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «ستلغي وزارة الخارجية تصنيف القوّات المسلّحة الثورية الكولومبية (فارك) منظمة أجنبية إرهابية»، بحسب «فرانس برس».

وفي نوفمبر العام 2017، أزال الاتحاد الأوروبي، «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد أن نزعت الحركة المتمردة سلاحها وتحوّلت إلى حزب سياسي بعد توقيع اتفاق السلام.

وتوصلت الحكومة الكولومبية قبل ذلك بعام  لاتفاق سلام تاريخي مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية التي قاتلت الحكومة لأكثر من نصف قرن، في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص، وقرر زعيمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب «فرانس برس».

وأتى قرار إزالة «فارك» وقتها من القائمة بشكل نهائي بعد تعليق الاتحاد الأوروبي وضعها على اللائحة في سبتمبر 2016، في إطار مساعيها للمساعدة في عملية السلام في كولومبيا. وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «المجلس تبنى إجراءات قانونية تمهيدًا لإزالة فارك من قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعة لإجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن القرار سيعلن رسميًا الثلاثاء.

وبعد التوصل لاتفاق السلام ونزع سلاحها حوّل المتمردون حركتهم إلى حزب سياسي محتفظين بنفس الأحرف الأولى للحركة، مع تغيير الاسم إلى «القوة البديلة الثورية في كولومبيا».

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