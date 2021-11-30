بوتين: روسيا ستمتلك أسلحة تفوق سرعتها القصوى سرعة الصوت قريبا

روسيا تختبر صاروخ "تسيركون". (الإنترنت)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك بلاده أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرة قصوى تصل إلى 9 ماخ في المستقبل القريب.

وقال بوتين خلال المنتدى الاستثماري «روسيا تنادي» الذي ينظمه مصرف «في تي بي كابيتال»،«قد اختبرناها (الأسلحة) الآن بنجاح، ومن بداية العام صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت في البحر وموضوع في الخدمة»، بحسب «روسيا اليوم».

صواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت

وأضاف بوتين: «لقد اختبرناها (الأسلحة) الآن وبنجاح ، ومن بداية العام سيكون لدينا صواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بقدرة تصل إلى 9 ماخ. وستكون مدة الرحلة (إطلاق الصوارخ) من لحظة إطلاقها 5 دقائق».

- روسيا تعلن إطلاق صاروخ «تسيركون» فوق الصوتي بنجاح

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في اجتماع الصناعات الدفاعية الروسية الذي عُقِد في 3 نوفمبر الجاري أن صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية ستدخل الخدمة في البحرية الروسية العام 2022 .

«تسيركون» أول صاروخ قادر على الطيران الديناميكي الهوائي

وصاروخ «تسيركون» أول صاروخ في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على الطيران الديناميكي الهوائي المستمر مع المناورة في الغلاف الجوي باستخدام دفع محركه الخاص، تم التعريف به من قبل بوتين العام 2018، ويتراوح مداه بين 1000 و2000 كيلو متر.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للصواريخ الجديدة إلى الأسطول الروسي في العام 2022.