«فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون» تطوّر لقاحات مضادة لـ«أوميكرون»

عاملة صحة تحضر جرعة من لقاح «فايزر» في مركز طبي في حولون قرب تل أبيب، 21 يونيو 2012. (أ ف ب)

أعلنت شركتا «فايزر» و«جونسون آند جونسون»، الإثنين، أنّهما بدأتا، على غرار منافستهما «موديرنا»، العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضادّ لـ«كوفيد-19» تستهدف المتحوّر «أوميكرون» في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.

وقال رئيس شركة «فايزر»، آلبرت بورلا، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية: «لا يزال هناك الكثير من الغموض» بشأن المتحور الجديد الذي رُصد في جنوب أفريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «مُقلقة»، وأضاف: «سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع»، مشيرًا إلى أنّه لا بدّ من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللّقاح الحالي الذي طوّرته شركته بالتعاون مع شركة «بايونتيك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع: «إذا تبيّن أنّ اللّقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه، الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد».

وابتكرت «فايزر» سابقًا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورتين «دلتا» و«بيتا»، إلّا أنّهما لم تُستخدما. وأكّد بورلا أنّه، في حال استدعت الحاجة، «سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 95 يومًا»، وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وأعلنت شركة «موديرنا»، الجمعة، عزمها على تطوير جرعة معزّزة من اللّقاح مخصصة للحماية من المتحور «أوميكرون».

جونسون آند جونسون تستهدف إنتاج لقاح مضاد لـ«أوميكرون»

بدورها أعلنت شركة «جونسون آند جونسون» أنّها «بصدد تقييم فعالية لقاحها المضادّ لـ «كوفيد-19» في مواجهة المتحوّرات»، بما فيها «أوميكرون»، وأضافت الشركة في بيان، أنّها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج «لقاح يستهدف تحديدًا أوميكرون، وستقوم بتطويره عند الاقتضاء».

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ونقل البيان عن ماثاي مامين، المسؤول عن الأبحاث في شركة «يانسن» التابعة لـ«جونسون آند جونسون» والتي طوّرت اللّقاح المضادّ لـ«كوفيد-19»، قوله إنّ الشركة «لا تزال واثقة» من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيّرات المختلفة.

لكنّ مامين أكّد في الوقت نفسه أنّه يمكن لـ«جونسون آند جونسون» أن تباشر «بسرعة» إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح إذا لزم الأمر ذلك.

في حين أكّد بورلا أنه «واثق جدًا» من اللّقاح الموزّع حاليًا «لأنّنا تمكّنا من الوصول إلى المزيج الجيّد منذ البداية».

وعن العقار المضادّ لـ«كوفيد-19» قال بورلا إنّ القرص الذي طوّرته «فايزر» لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89% لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، «تمّ تطويره مع فكرة» أنّ متحوّرات للفيروس قد تظهر، وأضاف: «أنا واثق جدًا جدًا من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها أوميكرون»، وتابع: «يجب أن نتذكّر (...) أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج» يتيح انخفاض نسبة المصابين بـ«كوفيد-19» والذين يدخلون المستشفى من عشرة إلى شخص واحد فقط.