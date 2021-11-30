أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها

جندي أوكراني يراقف موقعًا على الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا بمنطقة دونيتسك، 25 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

دعت أوكرانيا حلفاءها إلى التحرّك بسرعة لـ«منع روسيا من غزو أراضيها»، مؤكّدة أنّ «موسكو قد تبدأ هجومًا في غمضة عين» في وقت تثير فيه تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا قلق الغرب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقًا» من أجل «كبح جماح روسيا»، مشيرًا إلى أن موسكو حشدت 115 ألف عسكري عند حدودها مع كييف وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو إليها في 2014 وفي المناطق الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين في شرق البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «ما نراه خطر للغاية. روسيا نشرت قوة عسكرية كبيرة قرب الحدود الأوكرانية، تشمل دبابات وأنظمة مدفعية وأنظمة حرب إلكترونية وقوات جوية وبحرية»، واعتبر أن هذا الانتشار العسكري يمكّن روسيا من أن تشنّ هجومًا على بلاده «في غمضة عين».

وأكّد كوليبا أنّ بلاده ستردّ في حال وقوع هجوم عليها، مردفًا: «نحن مصمّمون على الدفاع عن أرضنا. أصبحت بلادنا أكثر متانة وجيشنا أقوى بما لا يُقاس مع ما كان عليه في 2014».

تحركات روسية قرب الحدود الأوكرانية

وفي الأسابيع الأخيرة، واصلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبي التعبير عن «مخاوفهم» بشأن تحرّكات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا، خوفًا من «غزو محتمل». ونفت روسيا مرارًا وجود أي خطة لديها في هذا الاتجاه، واتّهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة «الاستفزازات».

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ويشهد شرق أوكرانيا منذ 2014 حربًا بين كييف وانفصاليين موالين لروسيا، اندلعت بُعيد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم وأودت مذّاك بأكثر من 13 ألف شخص.

ورغم نفيها ذلك، تُعدّ روسيا عرّابة الانفصاليين في شرق أوكرانيا إذ إنّها متّهمة خصوصًا بتزويدهم بالعديد والعتاد.

وفي وشنطن، أعلن الناطق باسم «بنتاغون»، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي أنّ تحرّكات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا هي «مصدر قلق دائم». وإذ أكّد كيربي أنّ بلاده ستدعم القوات الأوكرانية، استبعد إمكانية تدخّل عسكري أميركي مباشر.

وأضاف: «ما زلنا نشهد تحرّكات، وما زلنا نرى تعزيزات تضاف إلى قواتهم» بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتابع: «نحن نراقب هذا الأمر من كثب. نحن لا نتوقّع تدخلًا عسكريًا أميركيًا في هذا الصراع».