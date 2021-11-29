البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة

البروفيسور أندرو بولارد، يتلقى لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» في مستشفى تشرشل في أكسفورد، إنجلترا، الاثنين 4 يناير 2021. (يورو نيوز)

كشف مدير «مجموعة أكسفورد للقاحات»، البروفيسور أندرو بولارد، الذي قاد الأبحاث حول لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا»، المضاد لفيروس كورونا، إنه يمكن تطوير مصل جديد بـ«سرعة كبيرة» ضد متغير أوميكرون، معتبرًا أن «انتشار هذه المتحورة الجديدة بشدة بين من جرى تلقيحهم «كما رأينا العام الماضي» مع المتحورة دلتا «غير محتمل إلى حد كبير»، وفقًا لموقع «يورونيوز».

وقال البروفيسور أندرو بولارد، في تصريح لشبكة «بي بي سي» أن في حال انتشارها «سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة لأن مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن بِاطراد»، لكنه قدّر أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتحورة الجديدة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية «مقلقة»، رغم أن ذلك لن يتأكد إلا في الأسابيع المقبلة، لم يجري حتى الآن اكتشاف إصابات بالمتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، إحدى أكثر الدول المتضررة من الفيروس في أوروبا بتسجيلها نحو 144,500 وفاة.

من جهتها، قالت شركة «أسترازينيكا» في بيان إنها «طورت بتعاون وثيق مع جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح لنا الاستجابة بسرعة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر»، وأضافت شركة الدواء البريطانية أنها «تجري أبحاثا في المناطق التي جرى فيها رصد المتحورة».

ويرجح أن يؤدي ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بثلاثة أضعاف، وفق ما جاء في تحذير صدر عن كبير علماء الأوبئة في البلاد الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وقال الطبيب سليم عبد الكريم في إيجاز صحفي لوزارة الصحة عُقد عبر الإنترنت «أتوقع أن نتجاوز 10 آلاف إصابة يومية بحلول نهاية الأسبوع».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن ظهور فيروس «كورونا» المتحور «أوميكرون» يمثّل خطرًا «مرتفعًا للغاية» على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد، وقالت المنظمة في مذكرة تقنية: «إذا أدى المتحور أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لـ(كوفيد-19)، فستكون العواقب وخيمة»، رغم تأكيدها أنه «حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحور أوميكرون».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، في ريغا أن هناك «سباقًا مع الوقت» لتحليل أوميكرون، المتحور الجديدة لفيروس كورونا، وقالت فون دير لايين: «نعلم أننا نخوض الآن سباقًا مع الوقت»، مضيفة أن الشركات المصنعة للقاحات تحتاج إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع «لتكوين رؤية شاملة عن خصائص طفرات» الفيروس، وفق «فرانس برس».