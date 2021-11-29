منظمة الصحة تحذر: خطر «أوميكرون» مرتفع للغاية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:18 صباحا

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن ظهور فيروس «كورونا» المتحور «أوميكرون» يمثّل خطرًا «مرتفعًا للغاية» على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد.

وقالت المنظمة في مذكرة تقنية: «إذا أدى المتحور أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لـ(كوفيد-19)، فستكون العواقب وخيمة»، رغم تأكيدها أنه «حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحور أوميكرون».

وأمس الأحد، دعت الحكومة البريطانية إلى «اجتماع طارئ» لوزراء الصحة في مجموعة السبع؛ بهدف بحث قضية الفيروس المتحور.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان، أن «اجتماعًا طارئًا لوزراء الصحة في مجموعة السبع سيُعقد اليوم الإثنين؛ لمناقشة تطور الوضع المتصل بأوميكرون»، وذلك بعد رصد إصابات عدة في أوروبا بينها ثلاث في المملكة المتحدة.

المتحور الجديد لفيروس«كورونا»
وأكدت ألمانيا أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونخ (جنوب) بحسب ما ذكرت السلطات المحلية. وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان: «تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مقلق».

وبالمثل بريطانيا، التي رصدت أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رُصدتا لدى شخصين قدمًا من جنوب القارة الأفريقية. وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

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