كندا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور «أوميكرون»

علم كندا في تورونتو, 19 يوليو 2015, (أ ف ب)

أعلنت كندا، الأحد، أنها رصدت أول حالتَي إصابة بالمتحور «أوميكرون» لدى شخصين سافرا مؤخرًا إلى نيجيريا.

وقالت حكومة أونتاريو، في بيان، إن المصابَين يخضعان للحجر في أوتاوا، بينما تتعقب سلطات الصحة العامة الأشخاص الذين خالطوهما.

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وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، في ريغا أن هناك «سباقًا مع الوقت» لتحليل أوميكرون، المتحور الجديدة لفيروس كورونا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».