«الصحة العالمية» تدعو الدول إلى «إبقاء الحدود مفتوحة» مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 08:50 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (فرانس برس)

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأحد، إلى «إبقاء الحدود مفتوحة» بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحور الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان إن «منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداءً لإبقاء الحدود مفتوحة»، داعية الدول إلى «تبني مقاربة علمية» تستند إلى «تقييم المخاطر»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، في ريغا أن هناك «سباقًا مع الوقت» لتحليل أوميكرون، المتحور الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت فون دير لايين: «نعلم أننا نخوض الآن سباقًا مع الوقت»، مضيفة أن الشركات المصنعة للقاحات تحتاج إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع «لتكوين رؤية شاملة عن خصائص طفرات» الفيروس، وفق «فرانس برس».

ورصدت السلطات الصحية الإيطالية إصابة أولى بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلن مساء السبت المعهد الأعلى للصحة التابع للحكومة الإيطالية. وأوضح المعهد في بيان: «العينة الإيجابية أُخذت من مريض أتى من موزمبيق. المريض وأفراد عائلته في وضع صحي جيد».

وأكدت ألمانيا أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية. وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان: «تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مقلق».

وأكدت بريطانيا، السبت، كذلك تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رُصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية. وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

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