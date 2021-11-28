ألمانيا: ضرورة التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد مأساة المانش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 08:18 مساء
إنقاذ مهاجرين عبر القارب من موقع حادث المانش. (الإنترنت)

اعتبر مسؤول كبير في وزارة الداخلية الألمانية الأحد، أن «من الملح التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا» يتصل بأزمة المهاجرين، وذلك إثر اجتماع أوروبي شارك فيه في كاليه بعد أربعة أيام من مأساة غرق مهاجرين في المانش.

وقال شتيفان ماير سكرتير الدولة البرلماني في وزارة الداخلية الفدرالية في مؤتمر صحفي في مقر بلدية كاليه (شمال فرنسا) إن «لبريطانيا دورًا مهمًا تؤديه، ينبغي التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا»، بحسب «فرانس برس».

 تعزيز مكافحة «شبكات المهربين» 
بدأ اجتماع أوروبي في كاليه الأحد من أجل تعزيز مكافحة «شبكات المهربين»، إثر حادث غرق في المانش، لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا. يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من أسوأ مأساة هجرة في القناة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة بغرق قارب مطاط أودى بحياة ما لا يقل عن 27 شخصًا الأربعاء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن «الوفيات كثيرة جدًا» و«لا يمكن أن نقبل وفاة أشخاص آخرين». وجاء تصريحه في مستهل الاجتماع عند الساحة الثالثة والنصف بعد الظهر مع الوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ومديري وكالتي يوروبول وفرونتكس.

يحاول المهاجرون الوصول إلى الساحل الإنجليزي يوميًا تقريبًا على متن قوارب متداعية، وارتفع عدد عمليات العبور منذ العام 2018 نتيجة تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.  وأضاف دارمانان «أهم نقطة في هذا الاجتماع هي محاربة المهربين الذين يلعبون بحدودنا ودولنا» والذين «يضعون تجارتهم قبل حياة البشر».

الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة
ويعقد الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة. فقد ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل الجمعة ردًا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.

وصرَّح وزير الصحة البريطاني ساجد جويد الأحد عبر سكاي نيوز «هذا بالضبط ما علينا القيام به». وأضاف: «سياستنا واضحة جدًا: يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج إلى تعاون الفرنسيين».

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