فيالا رئيسا جديدا للوزراء في تشيكيا.. وأولى مهامه مكافحة الموجة الوبائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 07:24 مساء
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا. (أ ف ب)

سمّى الرئيس التشيكي ميلوش زيمان (77 عامًا) رئيس الحزب اليميني بيتر فيالا (57 عامًا) الأحد رئيسًا لمجلس الوزراء وأولى مهامه مكافحة الموجة الوبائية الجديدة في البلاد.

ويترأس أستاذ العلوم السياسية السابق فيالا الحزب الديمقراطي المدني اليميني الذي فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر ضمن تحالف «معًا» (يمين ووسط)، بحسب «فرانس برس».

التحضير لتسمية الحكومة
وقال في احتفال غير اعتيادي كان خلاله الرئيس زيمان المصاب بـ«كوفيد-19» على كرسي متحرك ومحميّا بحاجز بلاستيكي «أنا مُقتنع بأن سيكون لدينا حكومة قوية ومستقرة قريبًا».

وأكّد زيمان أنه سيلتقي الوزراء الجدد بحلول 13 ديسمبر، «للتحضير اعتبارًا من هذا التاريخ لتسمية الحكومة». واتّفقت الأحزاب الخمسة ضمن تحالف «معًا» على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى تحديد سياسة عامّة.

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وجرت المحادثات التي تلت الانتخابات العامة وقت دخول الرئيس ميلوش زيمان إلى المستشفى في 10أكتوبر غداة الانتخابات للعلاج من مشاكل في الكبد.

 رئيس مصاب بـ«كوفيد-19» 
كان من المتوقّع أن يُسمّي الرئيس اليساري الموالي للصين ولروسيا فيالا رئيسًا لمجلس الوزراء الجمعة غداة خروجه من المستشفى العسكري في براغ الخميس. إلّا أنه عاد إلى المستشفى في اليوم نفسه بعد أن أتت نتيجة فحصه لـ«كوفيد-19» إيجابية. وغادر المستشفى السبت. 

وأعلن مكتب زيمان الاعلامي أن تسمية فيالا ستحصل بصرف النظر عن الوضع الصحي للرئيس الذي كان من المفترض أن يبقى في الحجر الصحي طيلة 14 يومًا بحسب إرشادات وزارة الصحة.

 أعلى معدّلات الإصابة بـ«كوفيد-19» في العالم 
وكان زيمان يريد تسمية حليفه أندريه بابيس لمنصب رئاسة الحكومة، إلّا أن الأخير قال بعيد الانتخابات إنه سيرفض عرض تشكيل حكومة جديدة وسينضمّ إلى المعارضة.

وبحسب فيالا، من المتوقّع أن يُسمّي الرئيس أعضاء الحكومة بحلول منتصف ديسمبر. وتواجه الجمهورية التشيكية التي تضمّ نحو 10.7 مليون نسمة أعلى معدّلات الإصابة بـ«كوفيد-19» في العالم.

وسجّلت البلاد رقمًا قياسيًا بعدد الإصابات الخميس مع 27.717 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» - زيمان منهم - فيما تعجز المستشفيات عن استيعاب المرضى. وتواجه البلاد أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق بأسعار المحروقات وتضخّمًا متزايدًا.

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