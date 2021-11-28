عائلات كردية تتظاهر احتجاجا على تجنيد بناتها في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 05:30 مساء
مجندات كرديات. (الإنترنت)

تظاهر عشرات الأكراد الأحد في مدينة القامشلي، شمال شرق سورية، احتجاجًا على تجنيد بناتهم القاصرات في صفوف القوات الكردية، معتبرين ذلك بمثابة خطف.

ورفع المشاركون الذين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة في هذه المدينة الخاضعة للإدارة الكردية لافتات كُتب عليها «أرجعوا أطفالنا» و«التجنيد العسكري يبث الرعب في قلوب الأمهات»، بحسب «فرانس برس».

 تجنيد أكثر من 400 طفل بين يوليو 2018 ويونيو 2020 
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو الماضي أنه تم تجنيد أكثر من 400 طفل بين يوليو 2018 ويونيو 2020 من قبل وحدات حماية الشعب في شمال شرق سورية.

وقال محمد شريف، وهو أب يبلغ 35 عامًا: «أريد عودة ابنتي البالغة 16 عامًا إلى المنزل، إنها مريضة واختفت منذ ستة أيام ولا نعلم مكانها»، متهمًا قوات حماية المرأة، الفرع النسائي في وحدات حماية الشعب، ومقرها قرب منزله، بخطف ابنته.

-  سورية: الأكراد أعادوا 12 طفلا لنساء أيزيديات بالعراق
-  سورية: مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة في عفرين شمال البلاد

وقالت بلقيس حسين: «ابنتي كانت ترتاد المدرسة. كيف خطفوها ولا نعلم إذا هم خطفوها أو ذهبت إليهم بنفسها». وأضافت الأم البالغة 45 عامًا: «طرقنا كل الأبواب للسؤال عن ابنتنا لكن دون جدوى»، موضحة «نخاف على مستقبل أطفالنا ومكانهم ليس التجنيد وحمل السلاح ولكن مكانهم المدرسة وبين أهاليهم في منازلهم».

وأكد خالد جبر، الرئيس المشترك  لمكاتب حماية الطفل بمناطق الإدارة الكردية «لن نقبل أن يتم تجنيد الأطفال بشكل قاطع». وأضاف: «حتى الآن تمكّنا من إعادة 213 طفلًا ضمن التشكيلات العسكرية إلى عوائلهم وآخر دفعة خلال شهر 54 قاصرًا ضمن قوات سورية الديمقراطية».

«بعض الأطفال متأثرون بالحرب في سورية» 
وأشار إلى أنه تلقى مؤخرًا عددًا كبيرًا من الشكاوى وأوضح أن «بعض الأطفال متأثرون بالحرب في سورية» ويحاولون الانضمام إلى صفوف القوات الكردية.

في يونيو 2019، وقعت السلطات الكردية خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة للحد من تجنيد الأطفال. لكن منذ ذلك الحين، تم تسجيل ما لا يقل عن 160 حالة تجنيد للقصُّر، بحسب الأمم المتحدة. 

بفضل النزاع القائم في سورية منذ العام 2011، عزز الأكراد حكمهم الذاتي مع إقامة إدارتهم الذاتية في الشمال والشمال الشرقي، وفرضوا فيها حق المساواة بين الجنسين، وكذلك في صفوف القوات الكردية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك ...
رياضة عالمية
فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال
رياضة عالمية
الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية
سيارات
مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية
اقتصاد
بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات ...
ليبيا
كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تلف دينامو السيارة