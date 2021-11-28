البيرو: زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب شمال البلاد

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة شمال البيرو، الأحد، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، لكن دون أن يصدر أي تحذير من وقوع تسونامي.
وأفاد المركز بأن الزلزال ضرب على عمق 112.5 كلم، نحو 42 كلم شمال غرب بارانكا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
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