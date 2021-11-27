إيطاليا تعلن اكتشاف إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

طاقم طبي يقدم الإسعافات لحالة مصابة بـ«كورونا» قبل نقلها لأحد «المستشفيات». (أ ف ب)

رصدت السلطات الصحية الإيطالية إصابة أولى بمتحور «أوميكرون» الجديدة لفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلن مساء السبت المعهد الأعلى للصحة التابع للحكومة الإيطالية.

وأوضح المعهد في بيان: «العينة الإيجابية أُخذت من مريض أتى من موزمبيق. المريض وأفراد عائلته في وضع صحي جيد»، وفق «فرانس برس».

وأكدت ألمانيا أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان: «تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنها مقلق»، وفق «فرانس برس».

وأكدت بريطانيا، السبت، كذلك تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية. وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».