ألمانيا تسجل إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

سيدة تمسك يد طفلها في أحد المطارات بألمانيا. (الإنترنت)

أكدت ألمانيا أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان «تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحورة أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنها مقلق»، وفق «فرانس برس».

وأكدت بريطانيا، السبت، كذلك تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

ويتزايد القلق في أوروبا إزاء المتحور الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون» مع اكتشاف إصابتين في بريطانيا بعد حالة أولى في بلجيكا، فيما وُضع قرابة 60 راكبًا تحت المراقبة عقب وصولهم إلى أمستردام من جنوب أفريقيا التي أعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها.