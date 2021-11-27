جونسون: تشديد قيود «كوفيد» لجميع المسافرين الوافدين إلى المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين إليها للخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص «كوفيد» بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد «أوميكرون».

وقال في مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا: «نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد»، وفق «فرانس برس».

وأكدت بريطانيا، السبت، تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».