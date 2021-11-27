انتشار شرطة مكافحة الشغب الإيرانية في أصفهان بعد احتجاجات تخللها عنف

جانب من المحتجين على جفاف النهر في مدينة أصفهان الإيرانية. (أ ف ب)

انتشرت شرطة مكافحة الشغب، السبت، في أصفهان بوسط إيران، في اليوم التالي ليوم شهد أعمال عنف خلال تظاهرة للاحتجاج على جفاف نهر، كما أفاد شهود وموقع التلفزيون الحكومي.

وذكر قائد شرطة المحافظة أن الأجهزة الأمنية نفذت «عددًا محدودًا من التوقيفات» الجمعة. ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات، متهمين السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضًا نقصًا شديدًا في المياه، بحسب «فرانس برس».

انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو

وأصبح نهر زايندة رود الجاف منذ العام 2000، الذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين. وروى أحد سكان المنطقة السبت أن «الوضع كان هادئًا في مجرى نهر زايندة رود والشوارع خالية، لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو» الذي يمر عبر هذا النهر.

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من جانبها، قالت امرأة خمسينية: «أنا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء، لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر اليوم بأعداد كبيرة قرب جسر خاجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة».

اشتباكات في أصفهان بين الشرطة والمتظاهرين

ونقلت وكالة الأنباء «مهر» عن نور الدين سلطانيان الناطق باسم مستشفى جامعة أصفهان، السبت، «من بين المحتجين الجرحى اثنين في حالة خطرة». ولم يذكر أي وفاة.

والجمعة وقعت اشتباكات في أصفهان بين الشرطة والمتظاهرين الذين أضرموا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وبعض الأشجار خلال احتجاج ضد جفاف النهر بحسب وكالتي «فارس» و«إسنا» للأنباء.

وقال قائد شرطة أصفهان محمد رضا ميرحيدري، للتلفزيون مساء الجمعة، «بعد مغادرة المزارعين، بقي الانتهازيون ما أتاح للأجهزة الأمنية التعرف بسهولة على الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة وتوقيفهم».