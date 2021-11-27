بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور «كورونا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:34 مساء
طاقم تمريض يسعفون مريضا في مستشفى بلندن. (الإنترنت)

أكدت بريطانيا، السبت، تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: «تحركنا سريعًا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين»، وفق «فرانس برس».

وصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء: «أُبلغت المنظمة عن المتحور (بي.1.1.529) لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».

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