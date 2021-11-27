المفاوض الإيراني يصل إلى فيينا قبل استئناف المحادثات حول «النووي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:27 مساء
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني في لندن. (أ ف ب)

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا»، السبت، إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين وصل إلى فيينا قبل استئناف المفاوضات المقرر الإثنين لإحياء اتفاق 2015 بين طهران والقوى الدولية.

وأوردت الوكالة بالعربية: «وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، اليوم السبت، على رأس وفد إيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي»، وفق «فرانس برس». 

 تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران 
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات، المتوقفة منذ يونيو، الإثنين في العاصمة النمساوية بين طهران من جهة، وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا من جهة أخرى؛ لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

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وكان من المفترض أن يقيِّد الاتفاق بشكل جذري برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي
لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق العام 2018 وأعادت فرض العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية تحت ستار برنامج نووي مدني. وتخلت طهران إثر ذلك تدريجيًّا عن التزاماتها الواردة في النص.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق «فوري» ممكن إذا «كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع العقوبات». كما كرر الدعوة إلى «ضمانة جدية وكافية» بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية.

واتهمت طهران، الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة برنامجها النووي، بمعاملة تمييزية بعد أيام من استقبال مديرها العام رافاييل غروسي.

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