توصية أوروبية بتعليق الرحلات من 7 دول أفريقية بسبب متحورة «كورونا»

عنصر طبي صيني يحمل لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد. (أرشيفية: ا ف ب)

أوصى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي اجتمعوا في شكل عاجل، الجمعة، لبحث خطر المتحورة الجديدة لفيروس «كورونا» التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الأتية من هذه المنطقة.

وكتب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أريك مامر، على «تويتر»: «توافقت الدول الأعضاء على الإسراع في فرض قيود على كل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي الأتية من سبع دول في منطقة أفريقيا الجنوبية: بوتسوانا وأسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي»، على أن تشمل هذه القيود تعليق الرحلات الجوية، وفق وكالة «فرانس برس».