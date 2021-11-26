روسيا في حداد بعد مقتل 51 شخصا بكارثة منجم الفحم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 06:45 مساء
أقارب ضحايا كارثة منجم ليستفياينايا بمنطقة كيميروفو أمام المنجم، 26 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

عم الحزن روسيا، الجمعة، حدادًا على أكثر من 50 عاملًا ورجل إنقاذ لقوا مصرعهم داخل منجم للفحم في سيبيريا، رغم إعلان العثور على أحد المفقودين حيًا بعد ان كان قد أعتبر في عداد المتوفين.

ووقع الحادث صباح الخميس، في منجم ليستفياينايا بمنطقة كيميروفو التي تتركز فيها عديد مناجم الفحم في سيبيريا. وبعد الإعلان عن وفاة ستة من رجال الإنقاذ خلال محاولتهم الوصول إلى عمال المنجم، أفاد مسؤولون، الجمعة، بالعثور على أحدهم على قيد الحياة بعد قضائه الليل داخل المنجم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصف وزير الطوارىء، الكسندر شوبريان، نجاة المسعف الكسندر زاكوفرياشين بأنه «معجزة»، موجهًا تحية تقدير إلى رفاقه وعمال المنجم الذين فقدوا حياتهم، وقال: «رجال الإنقاذ، مثلهم مثل عمال المناجم، قاموا بواجبهم حتى النهاية»، مضيفًا أن أسماءهم «ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد».

وجاء نبأ العثور على المسعف حيًا بمثابة عزاء لمجتمع فجع بمقتل 51 شخصًا، بينهم 46 من عمال منجم ليستفياينايا، في أسوأ كارثة في قطاع المناجم الروسي منذ أكثر من عقد. 

أسباب كارثة منجم الفحم الروسي
وأشار مسؤولون إلى أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز الميثان.

ونكست الأعلام في المباني الرسمية في كيميروفو وذرف أقارب الضحايا الدموع أمام المنجم المغطى بالثلوج حيث تجمعوا في درجة حرارة أدنى من الصفر.

- قتيل و48 مفقودا في حادث منجم سيبيريا

وقال العامل السابق في المنجم دينيس تيموخين لقناة «دوجد» التلفزيونية المستقلة إن انتهاكات إجراءات السلامة أمر متكرر في المنشأة، متهمًا الإدارة بإجبار العمال على مواصلة العمل رغم المستوى المرتفع لتركّز غاز الميثان، وأضاف: «إذا كنت لا ترغب في العمل، استقل»، وتابع: «لا توجد إجراءات سلامة، كل أجهزة الاستشعار مسدودة بالأكياس». 

وأعلنت «لجنة التحقيق الروسية» التي تتولّى القضايا الرئيسية في البلاد، أنّها فتحت تحقيقًا بتهمة «مخالفة معايير السلامة» في المنجم، ومساء الخميس أعلنت عن توقيف مدير المنجم ونائبه والمسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الحادث. 

وفتح محققون، الجمعة، تحقيقًا آخر ضد اثنين من المسؤولين بالفرع المحلي لهيئة مراقبة السلامة الحكومية «روستيخنادزور» بتهمة «الفشل» في إجراء عمليات تفتيش مناسبة للمنجم.

وغالبًا ما ترتبط الحوادث في المناجم في روسيا بالتراخي في تطبيق قواعد السلامة أو الإدارة السيئة أو المعدّات القديمة من الحقبة السوفياتية، وفق الوكالة الفرنسية.

وتعود أكبر كارثة منجمية في روسيا إلى مايو 2010 حين قتل 91 شخصًا وأصيب أكثر من مئة في حادث وقع في منجم راسبادسكيا الذي يقع أيضًا في منطقة كيميروفو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا
دولى
الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا يتحدث إليك محرك سيارتك.. فتعلم لغته