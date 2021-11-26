المفوضية الأوروبية توصي بتعليق الرحلات من دول المتحورة الجديدة وإليها

أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أنغيلا ميركل عبر الإنترنت (أ ف ب).

أوصت المفوضية الأوروبية الجمعة الدول الاعضاء بتعليق الرحلات من والى افريقيا الجنوبية والدول الاخرى التي رصدت فيها المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وقالت فون دير لايين في تصريح «اقترحت المفوضية الاوروبية اليوم على الدول الاعضاء تعليق الرحلات من دول افريقيا الجنوبية ودول أخرى معنية للحد من تفشي المتحورة الجديدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكدت المسؤولة الأوروبية على أنه «يجب تعليق كل الرحلات الجوية المتجهة الى هذه الدول في انتظار فهم جيد للخطر الذي تشكله هذه المتحورة الجديدة».