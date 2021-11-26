تركيا: القضاء يقرر إبقاء رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا في السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 03:37 مساء
ملصق لكافالا في إسطنبول خلال مؤتمر صحفي لمحاميه، 6 فبراير 2020. (أ ف ب)

قرر القضاء التركي الجمعة إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وكان نحو 10 دبلوماسيين اجانب طالبوا قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه بالاستناد إلى طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تهدد بفرض عقوبات على تركيا جراء هذه القضية.

والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ العام 2017، ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس الأمر الذي ينفيه نفيا قاطعا.

إردوغان يتراجع عن طرد سفراء غربيين دعوا للإفراج عن كافالا
وتراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكتوبر الماضي عن تهديده بطرد سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا، أطلقتها هذه الدول.

وقال إردوغان، بحسب تصريحات نقلتها عدة وسائل إعلام تركية، «أبلغت وزارة خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا. هل من واجباتكم تلقين تركيا درسًا؟»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ودعت الدول العشر في بيان مشترك إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.

واعتبرت هذه الدول أن «التأخير المستمر في محاكمته (...) يلقي بظلال الشك على احترام الديمقراطية وسيادة القانون وشفافية النظام القضائي التركي».

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