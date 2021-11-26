الحكومة البريطانية: جونسون ليس آسفا للرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 03:04 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية:الإنترنت)

قال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليس آسفا للرسالة الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون التي أغضبت باريس بشأن ملف المهاجرين، مؤكدًا أنها كتبت بـ«روح شراكة وتعاون»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وردًا على سؤال عمّا إذا كان آسفا على هذه الرسالة التي طلب فيها من الفرنسيين إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش بشكل غير قانوني على إثر مقتل مهاجرين غرقًا، قال الناطق «لا، كما قال رئيس الوزراء. شخصيًا، أكد مع الرئيس ماكرون بأن الوضع ملح».

وأكد أن الرسالة المنشورة على «تويتر» تهدف إلى «تعميق تعاوننا الحالي» في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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