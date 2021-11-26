بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»

طاقم تمريض يسعفون مريض في مستشفى بلندن. (الإنترنت)

أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها ستمنع المسافرين من 6 دول أفريقية من دخول أراضيها، بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا يرجح أنها أكثر عدوى من سابقاتها رصدتها جنوب أفريقيا.

- اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر الجمعة في الساعة 12:00 ت غ.

وأعلن علماء، الخميس، اكتشاف متحوّرة جديدة من «كوفيد-19» في جنوب أفريقيا، البلد الأفريقي الأكثر تضررًا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات، توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحفي: «للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».