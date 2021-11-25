بعد غرق 27 مهاجرا في المانش.. ماكرون يطالب جونسون بـ«عدم استغلال وضع مأساوي»

مهاجرون بعد انتشالهم من البحر على إثر غرق زورقهم في بحر المانش، 28 أكتوبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

حذَّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من استغلال أزمة المهاجرين سياسيًا، وذلك بعد غرق 27 شخصًا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال قصر الإليزيه في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، بعد محادثة هاتفية بين الرجلين في ساعة متأخرة الأربعاء، إن ماكرون أبلغ جونسون أن لدى فرنسا والمملكة المتحدة «مسؤولية مشتركة».

وأضاف أنه «يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية».

وسبق أن طالب ماكرون بـ«تعزيز فوري» لوكالة «فرونتكس» الأوروبية وباجتماع أوروبي «طارئ» متعهدًا «ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة»، ودعا إلى «التعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس» عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما طالب الرئيس الفرنسي «باجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بالتحدي الذي تطرحه الهجرة»، مؤكدًا «ستُتخذ كل الإجراءات للعثور على المسؤولين (عن الحادث) وإدانتهم». وأدّى هذا الحادث الذي وصفه رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، بأنه «مأساة» إلى تسجيل أكبر حصيلة قتلى منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.

- 27 قتيلا جراء غرق زورق مهاجرين في بحر المانش

جونسون «مصدوم» لوقوع ضحايا في بحر المانش

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى اجتماع للبحث في «شأن الوضع في قناة المانش»، وقال إنه «أصيب بصدمة وحزن عميق» لوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أنه يريد «بذل المزيد» من التعاون مع فرنسا لمنع العبور غير القانوني.

وقال لمحطة «سكاي نيوز»: «واجهنا صعوبة في إقناع بعض شركائنا ولا سيما الفرنسيين، للتصرف بما يقتضيه الوضع، لكنني أتفهم الصعوبات التي يواجهها كلا البلدين، وما نريده الآن هو التعاون بشكل أكبر». وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع السنة الحالية ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين. وفي العام 2020 قضى ستة أشخاص وفقد ثلاثة آخرون في مقابل أربعة قتلى في 2019.

ومساء الأربعاء، أعلن ناطق باسم داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الضرورة «الملحّة لتعزيز جهودهما المشتركة لمنع عمليات العبور هذه، وفعل كل ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرّض أرواح أناس للخطر».

وأضاف أن «الزعيمين كانا واضحين في أن الخسارة المأساوية للأرواح التي سجّلت اليوم تمثّل تذكيرًا صارخًا بضرورة إبقاء جميع الخيارات على الطاولة لوقف عمليات العبور المميتة هذه وكسر نموذج العمل الذي تتّبعه العصابات الإجرامية التي تقف وراءها».

وأتى الإعلان عن هذه المكالمة الهاتفية بين جونسون وماكرون في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أنّ حصيلة المأساة بلغت 27 قتيلًا وناجيين نقلا إلى المستشفى وحياتهما لا تزال في خطر. ووفقًا للسلطات الفرنسية، فإن من بين القتلى طفلة وخمس نساء إحداهن حامل. ولم تتّضح في الحال جنسيات الضحايا. وسيرأس رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، صباح الخميس اجتماع أزمة للبحث في هذه الكارثة، حسب ما أعلن مكتبه