أكثر من 100 ألف وفاة بـ«كورونا» في ألمانيا منذ بدء الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 08:06 صباحا
مقر البرلمان الألماني في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الألمانية صباح اليوم الخميس، أنّ الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس «كورونا» المستجد في البلاد تخطّت 100 ألف وفاة، منذ بدأت الجائحة بالتفشّي فيها، مشيرة إلى أنّ الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت لوحدها 351 وفاة بالمرض.

وقالت الهيئة الصحية الفدرالية إنّ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة بلغ 100 ألف و119 حالة وفاة، في حين سجّلت البلاد خلال 24 ساعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 75 ألفا و961 إصابة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتخشى القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بلوغ مستشفياتها طاقتها الاستيعابية القصوى، إذا ما واصل المنحنى الوبائي مساره التصاعدي الراهن.

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