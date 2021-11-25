غوتيريش يدعو لوقف «فوري وغير مشروط» لإطلاق النار في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 12:28 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى «وقف فوري وغير مشروط» لإطلاق النار في إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية مسلحي منطقة تيغراي الشمالية.

وقال غوتيريش في بوغوتا عاصمة كولومبيا خلال زيارة إلى هذه الدولة في أميركا الجنوبية لإحياء ذكرى خمس سنوات على توقيع اتفاق سلام فيها، إنّ «عملية السلام في كولومبيا تلهمني لتوجيه مناشدة عاجلة اليوم إلى أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنقاذ البلاد»، بحسب «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، إلى جبهة التقاتل، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحكومة.

ويتصاعد القلق الدولي إزاء اشتداد النزاع المستمر منذ عام، والذي دفع حكومات عدة إلى الطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا وسط مخاوف من زحف متمردي تيغراي إلى العاصمة أديس أبابا.

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