ماكرون يطلب «التعزيز الفوري» لشرطة فرونتكس واجتماعا أوروبيا «طارئا» بعد غرق زورق في المانش

ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء بـ«تعزيز فوري» لوكالة فرونتكس الأوروبية، وباجتماع أوروبي «طارئ»، متعهدا «ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة»، بعد مقتل ما لا يقل عن 31 مهاجرا الأربعاء في غرق زورقهم في المانش.

وطلب الرئيس الفرنسي «التعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس»، عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على ما أفاد قصر الإليزيه، وفق وكالة فرانس برس.

وطالب الرئيس الفرنسي «باجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بالتحدي الذي تطرحه الهجرة»، مؤكدا «ستتخذ كل الإجراءات للعثور على المسؤولين (عن الحادث) وأدانتهم».