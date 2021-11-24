الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 08:11 مساء
صورة ملتقطة من الشاشة وزعتها وزارة الدفاع الأميركية لشريط فيديو يظهر جسمًا طائرًا غامضًا، في 28 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلن الـ«بنتاغون» إنشاء مكتب مكلف جمع المعلومات وتحليلها بشأن الأجسام الطائرة غير المحددة التي ترصدها الأقسام المختلفة التابعة للجيش الأميركي

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن «مجموعة المزامنة بشأن رصد الأجسام الطائرة وإدارتها» (إيه أو آي إم إس جي)، تحل محل «خلية العمل بشأن الظواهر الطائرة غير المحددة» التي أُنشئت في أغسطس 2020، وتم إيكال البحرية الأميركية بها، وفق «فرانس برس».

المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن 
ويوضع المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن، في إشارة إلى أن الجيش الأميركي يرى أن «الظواهر الجوية الغامضة» مصدرها خصوم فعليون للولايات المتحدة. وتبدي واشنطن خصوصًا قلقًا إزاء قدرات الصين التجسسية بالاستعانة بمسيّرات أو وسائل محمولة جوًّا.

وسيتولى المدير المقبل للمكتب الجديد الذي لم يُعيّن بعد، تنسيق الأنشطة في هذا المجال في أقسام مختلفة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأميركية.

وعرض الـ«بنتاغون»، العام الماضي، ثلاثة فيديوهات التقطها طيارون في البحرية الأميركية، أحدهما في نوفمبر 2004 والآخران في يناير 2015، وتظهر مصادفة الطائرات الحربية الأميركية خلال تحلقيها «ظواهر طائرة غير محددة».

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