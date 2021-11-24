الاتحاد الأوروبي يندد بإعدام إيران رجلا أدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان قاصرا

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (أ ف ب)

ندد الاتحاد الأوروبي «بأشد العبارات»، الأربعاء، بإعدام إيران رجلًا أُدين بتهمة قتل صديقته عندما كان في السابعة عشرة.

وقالت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «أحكام الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة مخالفة للالتزامات الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاق حقوق الطفل اللذين انضمت إليهما إيران»، بحسب «فرانس برس».

- إيران تعدم رجلا اعتُقل حين كان في سن 17 عاما

وأعدمت إيران، فجر الأربعاء، رجلًا محكومًا عليه بتهمة القتل عندما كان في سن 17 عامًا، حين اعتُقل كما أعلن مصدر قضائي، رغم دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم.

نُفذ حكم الإعدام بعرمان عبد العلي البالغ 25 عامًا في سجن «رجائي شهر» قرب طهران بموجب «قانون القصاص»، الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، كما أفاد موقع السلطة القضائية «ميزان أونلاين»، وفق وكالة «فرانس برس».

«العفو الدولية» ناشدت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

وناشدت منظمة العفو الدولية في 11 أكتوبر، إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هذا الرجل الذي حكم عليه بالإعدام في 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في «محاكمة مجحفة للغاية»، وقالت إن المحكمة التي أصدرت الحكم على عبدالعلي بتهمة قتل صديقته «استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب».

وحُكم على الرجل مجددًا بالإعدام في 2020 في محاكمة جديدة؛ لأن المحكمة اعتبرت أن الشاب «كان مسؤولًا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس»، كما روت منظمة «العفو الدولية». أُرجئ إعدامه عدة مرات في 2020 ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021 إثر احتجاج منظمات دولية، حسب المنظمة.

و2020، نُفذ 246 حكم إعدام في إيران، حسب منظمة «العفو الدولية». وتندد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص اُدينوا بجرائم ارتكبت فيما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.